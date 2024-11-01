Şamil Tayyar'dan dikkat çeken açıklama 'Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz'

AKP'li Şamil Tayyar sosyal medya üzerinden bir dikkat çekici paylaşım daha yaptı. Tayyar son günlerde Türkiye siyaset gündeminin 180 derece değiştiğine dikkat çekerek bir çıkarımda bulundu.

AKP’li Şamil Tayyar kimsenin dokunmaya cesaret edemediği grubu hedef aldı

Tayyar'ın açıklamasında "Siyasetin dinamikleri bir anda 180 derece değişti. Öcalan merkezli açılım ihtimali kalmadı. Yeni Anayasa ihtimali de sıfıra yaklaştı. AK Parti ve MHP arasındaki buzlar eridi. CHP ve DEM kader ortakları oldu. Mansur Yavaş partisinde biraz daha kenara geldi. Özel ve Kılıçdaroğlu rekabeti zirveye ulaştı. İmamoğlu adaylık idmanı için yeni fırsat buldu. Zafer Partisi ve Yeniden Refah hareketlendi. İyi Parti’deki çözülme durdu. Rekabet daha da sertleşti. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmaz." dedi.