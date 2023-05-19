Şampiyon olunca ayrılık kararı aldı

La Gazetta dello Sport'ta yer alan habere göre, takımı şampiyonluğa taşıyan Luciano Spalletti görevi bırakmak için harekete geçti.

Spalletti'nin, başkan De Laurentiis ile ilişkilerinin iyi olmadığı ve yeni sözleşme teklifini kabul etmediği kaydedildi. Başarılı teknik adamın, bir yıl daha mevcut sözleşmesi olmasına rağmen takımdan ayrılmaya hazırlandığı vurgulandı.

Napoli'nin de bu gelişme sonrası harekete geçtiği belirtildi. Başkan Aurelio De Laurentiis'in, bir süredir takımın eski teknik direktörü Rafael Benitez ile temas halinde olduğu öne öğrenildi.

ADAY ÇOK

Napoli'deki diğer teknik adam adaylarının; Christophe Galtier, Gian Piero Gasperini, Vincenzo Italiano ve Antonio Conte olduğu açıklandı.

Temmuz 2021'de Napoli'ye imza atan 64 yaşındaki Luciano Spalletti, takımı 33 yıl sonra, bu sezon lig şampiyonu yaptı.