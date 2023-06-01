Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı

Şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'da gözler artık Avrupa'da.

Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı

Sarı - Kırmızılılar yeni sezonda Şampiyonlar Ligi seviyesinde bir kadro kuruk için haerekete geçti.

Bir dönem Devler Ligi'nin gediklisi olan Galatasaray son yıllarda Kupa 1'den uzak kaldı.

Galatasaray en son 2019- 20 sezonunda gruplarda mücadele etmiş, sadece 2 puan toplayabilmişti. Galatasaray, geçen sezon ise Devler Ligi'nde 2. ön eleme turunda PSV karşısında hüsran yaşamıştı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin resmi twitter hesabı, Aslan'la ilgili iki paylaşım yaptı.
İlkinde Icardi'nin Okan Buruk'u omuzlarına aldığı fotoğrafla birlikte, "Galatasaray 2019'dan beri ilk kez Türkiye şampiyonu oldu" ifadeleri kullanıldı. Diğerinde ise Icardi'nin 23 lig maçında 21 gol attığı vurgulandı.
Sarı-Kırmızılılar, Devler Ligi'ne yine 2. ön eleme turundan ancak şampiyonlar torbasından başlayacak ve seri başı olacak. Fanatik'in haberine göre Fransa, Portekiz gibi ülkelerin 2. ya da 3. takımlarıyla değil, daha düşük seviye liglerin şampiyonlarıyla karşılaşacak. Galatasaray ilk maçını 25-26 Temmuz'da, rövanşı ise 1-2 Ağustos tarihlerinde oynayacak.

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