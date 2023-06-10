Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da

Şampiyonlar Ligi final heyecanı geldi çattı.

İngiliz ekibi Manchester City ile İtalya ekibi Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı dev organizasyona büyük ilgi oluştu.

Karşılaşma bugün saat 22.00'da başlayacak. EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİNAL HEYECANI YENİÇAĞ'DA

Maçın ardından Turgay Beşyıldız ve Fatih Saboviç'in değerlendirmeleri Yeniçağ'da sizlerle olacak.

MANCHESTER CITY NAMAĞLUP FİNALE GELDİ

Manchester City, gruplardan 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile lider çıkarken sırasıyla Leipzig, Bayern Münih ve Real Madrid'i eleyerek finale çıktı.

INTER GRUPLARDAN İKİNCİ ÇIKTI

Inter, gruplarda aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle gruptan 2. olarak çıktı.

Daha sonrasında Porto, Benfica ve Milan'ı eleyerek finale çıkma başarısı gösterdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE İLKAY GÜNDOĞAN KARŞI KARŞIYA

Manchester City'de İlkay Gündoğan ile Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupayı kazanmak için mücadele edecek.

İki oyuncudan birisi bugün memleketinde kupa kaldıracak.