Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da

İstanbul'un ev sahipliğinde yapılan Şampiyonlar Ligi finaline sayılı saatler kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak dev finali Turgay Beşyıldız ve Fatih Saboviç değerlendirecek.

Manchester City mi Inter mi? Şampiyonlar Ligi'ndeki dev final Yeniçağ'da

Şampiyonlar Ligi final heyecanı geldi çattı.

İngiliz ekibi Manchester City ile İtalya ekibi Inter, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı dev organizasyona büyük ilgi oluştu.

Karşılaşma bugün saat 22.00'da başlayacak. EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİNAL HEYECANI YENİÇAĞ'DA
Maçın ardından Turgay Beşyıldız ve Fatih Saboviç'in değerlendirmeleri Yeniçağ'da sizlerle olacak.

MANCHESTER CITY NAMAĞLUP FİNALE GELDİ
Manchester City, gruplardan 4 galibiyet ve 2 beraberlik ile lider çıkarken sırasıyla Leipzig, Bayern Münih ve Real Madrid'i eleyerek finale çıktı.

INTER GRUPLARDAN İKİNCİ ÇIKTI
Inter, gruplarda aldığı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle gruptan 2. olarak çıktı.
Daha sonrasında Porto, Benfica ve Milan'ı eleyerek finale çıkma başarısı gösterdi.

HAKAN ÇALHANOĞLU VE İLKAY GÜNDOĞAN KARŞI KARŞIYA
Manchester City'de İlkay Gündoğan ile Inter'de Hakan Çalhanoğlu, kupayı kazanmak için mücadele edecek.

İki oyuncudan birisi bugün memleketinde kupa kaldıracak.

İlgili Haberler
Şampiyonlar Ligi'nde dev finale az kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı havadan görüntülendi
İstanbul’da trafiğe Şampiyonlar Ligi finali düzenlemesi! Bu yollar 5 gün kapanacak
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Şampiyonlar Ligi Galatasaray çağrısı yaptı
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar belli oldu
Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonlar belli oldu
Şampiyonlar Ligi'ne katılan takım Saiss'in peşinde
Roma Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti
Roma Şampiyonlar Ligi hakkını kaybetti
Öne Çıkanlar
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Camdaki Kız final mi yapıyor? Camdaki Kız final ne zaman?
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Aşk acısı çeken Torreira'ya Icardi ve Muslera derman oldu. Maçta oynamak istemedi. Icardi'nin Torreira'ya yanıtı bakın ne oldu
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Torpil odası ve vatandaşlık borsası
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Fatih Terim fonundan parasını kurtaran tek kişiyi Şerafettin Tilki açıkladı
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını sezon final fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Şener Üşümezsoy dün gece Susurluk'ta olan depremin anlamını açıkladı
Son Haberler
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu Magazin
Melike Şahin'den nikah sonrası ilk açıklama! Yaş farkı gündem olmuştu
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları Sağlık
Uzmanından ailelere sınav kaygısı uyarıları
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti Güncel
Beyoğlu'nun arka sokaklarında gasp dehşeti
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı Güncel
Eren Erdem cebinden para verip anket yaptırmış! Kutu kola Erdoğan'ın karşısında kaç oy aldı
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam Güncel
1’inci derece afet bölgesi ilan edilen mahallede endişeli yaşam
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti Magazin
Oyuncu Miray Daner yaza merhaba pozuyla mest etti
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu Dünya
ABD Kongresine Uluslararası İslamofobi ile Mücadele Yasa Tasarısı sunuldu