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Basına sızdı: Şampiyonlar Ligi topu ortaya çıktı

İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi Finali'nin topu lansmandan önce basına sızdırıldı.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 15:07
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Şampiyonlar Ligi topu fotoğrafları basına sızdı

Basına sızdı: Şampiyonlar Ligi topu ortaya çıktı
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10 Temmuz'da İstanbul'da gerçekleşecek UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde kullanılacak top sızdırıldı. Tasarım, çini benzeri tasarımı ve sahip olduğu detaylar ile buram buram Türk motifleri kokuyor.

Footy Headlines tarafından sızdırılan top, üzerinde İstanbul’un zengin tarihi ve Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan 3 köprüyü simgeleyen elementlere yer veriyor. Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda gerçekleşecek final maçındaki top, bu tasarımı taşıyacak:

Sızdırılan görselde yer alan bilgilere göre yıldızlar arasındaki boşluklar, çini benzeri desene yer veriyor. Bu desendeki altın renk İstanbul’un zengin tarihini, gümüş renk ise UEFA Şampiyonlar Ligi Kupası’nı temsil ediyor.

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