Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlar. Tur atlayacak son 4 takım belli oluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son hafta heyecanı, yarın başlayacak.

KAYNAK: AA
Şampiyonlar Ligi'nde kritik maçlar. Tur atlayacak son 4 takım belli oluyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda, grup etabının 6. haftasında, yarın ve 13 Aralık Çarşamba günü toplam 16 maç yapılacak.

Turnuvada mücadele eden tek Türk takımı Galatasaray, A Grubu'nda Danimarka temsilcisi Kopenhag'a yarın 23.00'te konuk olacak. Sarı-kırmızılı ekip, bu maçı kazanması halinde doğrudan son 16 turuna kalacak.

Son 16 turu için 12 takım gruptan çıkmayı garantilerken son 4 takım, 12 ve 13 Aralık'ta oynanacak maçların ardından belli olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde son hafta öncesinde gruptan çıkmayı garantileyen takımlar şöyle:
Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid, Manchester City, PSV, Leipzig, Real Sociedad, Inter, Atletico Madrid, Lazio, Barcelona.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

20.45 Lens (Fransa)-Sevilla (İspanya)

20.45 PSV Eindhoven (Hollanda)-Arsenal (İngiltere)

23.00 Manchester United (İngiltere)-Bayern Münih (Almanya)

23.00 Kopenhag (Danimarka)-Galatasaray

23.00 Napoli (İtalya)-Braga (Portekiz)

23.00 Union Berlin (Almanya)-Real Madrid (İspanya)

23.00 Inter (İtalya)-Real Sociedad (İspanya)

23.00 Salzburg (Avusturya)-Benfica (Portekiz)

13 Aralık Çarşamba:

20.45 Leipzig (Almanya)-Young Boys (İsviçre)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Manchester City (İngiltere)

23.00 Atletico Madrid (İspanya)-Lazio (İtalya)

23.00 Celtic (İskoçya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Borussia Dortmund (Almanya)-Paris Saint-Germain (Fransa)

23.00 Newcastle United (İngiltere)-Milan (İtalya)

23.00 Porto (Portekiz)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

23.00 Royal Antwerp (Belçika)-Barcelona (İspanya)

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