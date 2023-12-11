Kopenhag Galatasaray maçının hakemi Icardi düşmanı çıktı!

Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik Kopenhag maçını yönetecek Daniele Orsato, İtalya'daki döneminde Mauro Icardi'ye kafayı takmış!

KAYNAK: Haber Merkezi
Kopenhag Galatasaray maçının hakemi Icardi düşmanı çıktı!

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek maçta yarın Kopenhag ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

UEFA; bu zorlu mücadeleye İtalyan hakem Daniele Orsato'yu atadı, o andan itibaren tartışmalar başladı.

A Milli Takım ve temsilcilerimizin 8 maçında görev alan İtalyan hakemle sadece 1 kez kazanabildik. Orsato'nun yönettiği karşılaşmalarda; 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık.

İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;
Galatasaray 1-2 Barcelona
Galatasaray 0-1 Real Madrid
Türkiye 1-1 Ermenistan
Hollanda 6-1 Türkiye
Macaristan 3-1 Türkiye
Kopenhag 3-0 Başakşehir
Atromitos 0-1 Fenerbahçe
Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

Ortaya çıkan yeni iddiaya göre Daniele Orsato tam bir Icardi düşmanı!

Daniele Orsato'nun Inter forması giydiği dönemde Arjantinli yıldızla sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

2017 yılında 2-2 biten Inter - Milan maçında hakem Orsato, Mauro Icardi'yi kaptan olmasına rağmen kart göstermekle uyarmıştı.

"Git buradan, 5'e kadar sayacağım..." sözleriye çizme basınında manşet olmuştu.

Icardi, Juventus'un Inter'i sahasında 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra hakemlerden Rizzoli'ye top atması sonrası bir diğer hakem Daniel Orsato: "Pişman olacaksın!" dedi ve yazdığı raporlar Arjantinli golcünün kırmızı kart görmediği halde İtalya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza almasına sebebiyet vermişti.

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