Kopenhag Galatasaray maçının hakemi Icardi düşmanı çıktı!

Galatasaray; Şampiyonlar Ligi'ndeki kaderini belirleyecek maçta yarın Kopenhag ile Parken Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

UEFA; bu zorlu mücadeleye İtalyan hakem Daniele Orsato'yu atadı, o andan itibaren tartışmalar başladı.

A Milli Takım ve temsilcilerimizin 8 maçında görev alan İtalyan hakemle sadece 1 kez kazanabildik. Orsato'nun yönettiği karşılaşmalarda; 5 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldık.

İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;

Galatasaray 1-2 Barcelona

Galatasaray 0-1 Real Madrid

Türkiye 1-1 Ermenistan

Hollanda 6-1 Türkiye

Macaristan 3-1 Türkiye

Kopenhag 3-0 Başakşehir

Atromitos 0-1 Fenerbahçe

Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

Ortaya çıkan yeni iddiaya göre Daniele Orsato tam bir Icardi düşmanı!

Daniele Orsato'nun Inter forması giydiği dönemde Arjantinli yıldızla sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

2017 yılında 2-2 biten Inter - Milan maçında hakem Orsato, Mauro Icardi'yi kaptan olmasına rağmen kart göstermekle uyarmıştı.

"Git buradan, 5'e kadar sayacağım..." sözleriye çizme basınında manşet olmuştu.

Icardi, Juventus'un Inter'i sahasında 1-0 mağlup ettiği maçtan sonra hakemlerden Rizzoli'ye top atması sonrası bir diğer hakem Daniel Orsato: "Pişman olacaksın!" dedi ve yazdığı raporlar Arjantinli golcünün kırmızı kart görmediği halde İtalya Futbol Federasyonu tarafından 2 maç ceza almasına sebebiyet vermişti.