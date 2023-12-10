Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi 2 müjde birden

Grup aşamasının son maçında Kopenhag ile karşılaşacak Galatasaray'da Hakim Ziyech ve Davinson Sanchez'de takımla birlikte idmanda yer aldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Galatasaray'a Kopenhag maçı öncesi 2 müjde birden

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu. Son hafta mücadelesinde temsilcimiz Galatasaray deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek.

SON ANTRENMAN YAPILDI
12 Aralık Salı günü. oynanacak maç öncesi çalışmalarına devam eden sarı-kırmızılılar Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki son antrenmanını bugün gerçekleştirdi.

PAS ÇALIŞMASI YAPILDI
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla sürdü. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

SANCHEZ VE ZIYECH'TE KATILDI
İdmana sakatlıkları sona eren Davinson Sanchez ve Hakim Ziyech de katıldı.

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