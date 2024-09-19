Şampiyonlar Ligi'nde Türk yıldızlarının gecesi. Hem Kerem hem Orkun...

Belgrad'da oynanan maçı Benfica 2-1 kazandı ve sezona 3 puanla başladı. Kızılyıldız ise yeni formatı puansız açtı.
KEREM AKTÜRKOĞLU İKİDE İKİ YAPTI!
Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan ve hafta sonu ligde çıktığı ilk maçta gol atan Kerem Aktürkoğlu, yeni takımıyla Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk maçı da boş geçmedi.
Maçın 9. dakikasında sağdan arka direğe yapılan ortada Fenerbahçe'den Kızılyıldız'a transfer olan Krunic'in engellemeye çalıştığı topta araya girerek golü atan Kerem Aktürkoğlu, takımını öne geçirdi.
ORKUN KÖKÇÜ'DEN ENFES FRİKİK!
Benfica'da sezona harika başlayan Orkun Kökçü, 29. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçti ve harika bir vuruşla takımının ikinci golünü attı.
Benfica'nın Türk yıldızları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü takımların Şampiyonlar Ligi maçında adeta şov yaptı.