Şampiyonluk için ok attılar

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen İskenderun'da, çocukları afetin kötü etkilerinden uzaklaştırmak ve spora yönlendirmek için okçuluk kursu açıldı.

İskenderun Belediyesi ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü işbirliğinde açılan kurslara 8-24 yaş arası 40 depremzede katılıyor.

Konteyner kentlerde yaşamlarını sürdüren depremzede çocuklar, İskenderun Belediyesi Okçuluk Spor Salonu'nda açılan kursta, ulusal ve uluslararası yarışmalarda Hatay'ı temsil etmek için yay çekiyor.

İskenderun Gençlik ve Spor Müdürü Ferit Ali Gündel, depremzede çocukları spora yönlenmek için çalışma yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin olimpik ve geleneksel branşta çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Gündel, bu ay içinde yapılacak bölge turnuvasında başarılı olan sporcuların Türkiye şampiyonasına gideceğini belirtti.