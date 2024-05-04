Arda Güler müjdesi

Eren Bozdaş
Arda Güler müjdesi
Real Madrid, La Liga'da evinde Cadiz ile karşılaşacak. Karşılaşmanın ilk 11'leri açıklanırken, milli futbolcu maça 11'de başlayacak.

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, evinde Cadiz ile karşılaşacak.

Düşme hattında yer alan Cadiz, Real Madrid karşısında puan ya da puanlar almak için savaşacak.

Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak

Saat 17.15'te başlayacak olan maçın ilk 11'leri açıklandı.

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ARDA GÜLER İLK 11'DE
Real Madrid, karşılaşmanın ilk 11'ini açıkladı;

Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda, Brahim, Joselu

Teknik direktör Ancelotti, Arda'nın ilk 11'de başlayacağını açıklamıştı ve Arda Güler sahaya ilk 11'de çıkacak.

ŞAMPİYONLUĞA AZ KALDI
Real Madrid geride kalan 33 haftada oynadığı 26 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İspanyol devi, en yakın takipçisi Barcelona'ya 11 puan fark attı ve 84 puanla 1. sırada bulunuyor.

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