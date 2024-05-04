Arda Güler müjdesi

La Liga'nın 34. haftasında Real Madrid, evinde Cadiz ile karşılaşacak.

Düşme hattında yer alan Cadiz, Real Madrid karşısında puan ya da puanlar almak için savaşacak.

Mücadele, S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak

Saat 17.15'te başlayacak olan maçın ilk 11'leri açıklandı.

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Real Madrid, karşılaşmanın ilk 11'ini açıkladı;

Courtois, Carvajal, Militao, Nacho, Fran, Modric, Camavinga, Ceballos, Arda, Brahim, Joselu

Teknik direktör Ancelotti, Arda'nın ilk 11'de başlayacağını açıklamıştı ve Arda Güler sahaya ilk 11'de çıkacak.

ŞAMPİYONLUĞA AZ KALDI

Real Madrid geride kalan 33 haftada oynadığı 26 maçta 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

İspanyol devi, en yakın takipçisi Barcelona'ya 11 puan fark attı ve 84 puanla 1. sırada bulunuyor.