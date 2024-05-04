Kenan Yıldız rahatsızlandı

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus, Roma deplasmanına çıkacak.

Yarın oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele öncesi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

KENAN YILDIZ RAHATSIZLANDI

Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'ın midesiyle ilgili bir sağlık sorunu olduğunu ve yıldız ismin Roma maçında oynayamayacağını açıkladı.

7 GOL KATKISI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 7 gol attı.

2 tane de gol pası verme başarısı gösterdi.