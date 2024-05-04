Kenan Yıldız rahatsızlandı

Kaynak: Haber Merkezi
Kenan Yıldız rahatsızlandı
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi.

İtalya Serie A'nın 35. haftasında Juventus, Roma deplasmanına çıkacak.

Yarın oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak.

Mücadele öncesi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

0x0-1705009775472.webp

KENAN YILDIZ RAHATSIZLANDI
Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri, Kenan Yıldız'ın midesiyle ilgili bir sağlık sorunu olduğunu ve yıldız ismin Roma maçında oynayamayacağını açıkladı.

7 GOL KATKISI
Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 35 maçta 7 gol attı.

2 tane de gol pası verme başarısı gösterdi.

İlgili Haberler
Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı
Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı
Şampiyonluk için ok attılar
Şampiyonluk için ok attılar
Bakan Güler şampiyon kadınları ağırladı
Bir üst lige yükseldiğini sanan taraftarlar hayatlarının şokunu yaşadı
Galatasaray'ın yeni menajeri belli oldu
Galatasaray'ın yeni menajeri belli oldu
Alex de Souza açıklaması
Alex de Souza açıklaması
UEFA'dan EURO 2024 kararı. Türkiye'yi de ilgilendiriyor
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor
Esma Nur Avrupa Şampiyonluğuna yürüyor
İsmail Yüksek EURO 2024'te oynayacak mı?
Futbolculara ağlatan mektup
Futbolculara ağlatan mektup
Acun Ilıcalı amcasının cenazesine neden katılmadı
Rahmi Koç kendini tutamadı
Son Haberler
Pendik'te 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza. 2'si ağır, 4 yaralı Gündem
Pendik'te 2 otomobil ile 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kaza. 2'si ağır, 4 yaralı
Çorlu’da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama Gündem
Çorlu’da fuhuş operasyonu: 9 tutuklama
Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı Spor
Ünlü futbolcunun aşk üçgeni. Evliyken başka bir kadından da çocuğu oldu ortalık karıştı
Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı. Zayıf haliyle dikkat çekti Magazin
Şarkıcı Zara spor salonundan paylaştı. Zayıf haliyle dikkat çekti
Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın Gündem
Gaziantep'te 8'inci kattaki dairede yangın
Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı Gündem
Duşakabin’de tek bir leke bırakmamanın sırrı