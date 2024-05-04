Dortmund efsanesi Marco Reus'tan 12 yıl sonra veda

Düzenleme: Fatih Saboviç
Dortmund efsanesi Marco Reus'tan 12 yıl sonra veda
12 yıl Bundesliga devlerinden Borussia Dortmund forması giyen Marco Reus, sezon sonunda takıma veda edeceğini açıkladı.

Alman futbolcu Marco Reus, efsanesi olduğu Borussia Dortmund'a veda etmeye hazırlanıyor.

Reus, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyecek ve Dortmund'dan ayrılacak.

Böylelikle tecrübeli futbolcu, 12 yıllık maceranın ardından Borussia Dortmund ile yollarını ayıracak.

RESMEN AÇIKLADI
Marco Reus, Alman kulübünün resmi sosyal medya hesabından 'Sarı Duvar'a veda edeceğini açıkladı.

''GERİ DÖNMESİNİ UMUYORUZ''
Dortmund'un CEO'su Hans Joachim Watzke de Marco Reus için, "Marco, bu kulübün gelmiş geçmiş en büyük oyuncularından biri. Profesyonel kariyerinin ardından buraya dönmesini umuyoruz, çünkü onu bekleyen pek çok heyecan verici görev var'' dedi.

2012 yılında Borussia Moenchengladbach'tan Dortmund'a transfer olan 34 yaşındaki futbolcu, Dortmund ile 424 maçta forma giydi.

Tecrübeli yıldız oyuncu bu maçlarda 168 gol atarken 128 asist yaptı.

Reus'un yeni sezonda transfer olmayı planladığı takım ise henüz kesin değil.

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