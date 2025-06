Şampiyonluk kaçtı, sakatlandı, taraftara mektup yazdı

NBA Finali'nin yedinci maçında Oklahoma City Thunder karşısında erken dakikalarda aşil tendonundan sakatlanarak soyunma odasına gitmek zorunda kalan Indiana Pacers'ın yıldızı Tyrese Haliburton, Instagram'dan mektup paylaştı.

'DAHA İYİ GERİ DÖNECEĞİM'

Taraftardan özür dileyen Haliburton şu ifadeleri kullandı:

"Bunun bir 'şok' olduğunu söylemem haricinde nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Hayatım boyunca uğruna çabaladığım şeyin sonu böyle mi olacaktı? Çok anlamsız. Keşke insanların bana 'daha güçlü döneceksin' dediğini saysaydım. Ne büyük bir klişe. Ayağım ölü gibi hissediyorum ve canımın en çok yandığı yer ayağım değil, zihnim. 25 yaşındayım ve Tanrı'nın bize kaldıramayacağımız hiçbir yükü vermeyeceğini çoktan öğrendim. Daha iyi bir adam ve daha iyi bir oyuncu olarak geri döneceğim. Hiçbir şeyden pişman değilim. Yine olsa yine yapardım. Indiana için, kardeşlerim için. Özel bir şey başarma ihtimalimiz için.

Indy, özür dilerim. Eğer bir taraftar grubu bunu hak etmiyorsa, bu sizsiniz. Ancak hep birlikte deli gibi savaşıp buraya geri döneceğiz. Arkamda olduğunuzdan bir an olsun şüphe etmedim, umarım siz de benim sizin arkanızda olduğumu biliyorsunuzdur.

Sanırım bu durumda söylenmiş en iyi sözü Kobe söylemiş, 'Dünyada aşil tendonunu koparmaktan daha büyük sıkıntılar var, kendin için üzülmeyi bırak ve tekrar aynı inançla çalışmaya devam et'... Bu söz, oldukça doğru. Benim hikayem tesadüf değil. İyi olmak için kendimi her gün deli gibi zorladım ve bunu yapmaya devam edeceğim. En önemli kısım ise şu; minnettarım. Beni buraya getiren her türlü deneyime minnettarım. Basketbol dünyasından gördüğüm seviye minnettarım. Bundan nasıl geri döneceğimi göreceksiniz. Bana biraz zaman verin. Kendimi toparlayıp Tyrese Haliburton'ın en iyi

hali olarak geri döneceğim."