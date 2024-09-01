Samsun 3 attı 3 aldı

Samsunspor, Süper Lig'in 4. haftasında Hatayspor ile Mersin Stadı'nda karşılaştı. Karşılaşmayı kazanan taraf 3-0'lık skorla konuk ekip Samsunspor oldu.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Arbnor Muja, 51. dakikada Marius Mouandilmadji ve 75. dakikada Olivier Ntcham kaydetti.
Thomas Reis yönetimindeki Samsunspor bu galibiyetin ardından puanını 6'ya yükseltti. Özhan Palut'un başında olduğu Hatayspor 1 puanda kaldı.
Süper Lig'de milli aranın ardından Hatayspor, Alanyaspor'a konuk olacak. Samsunspor, Konyaspor'u ağırlayacak.