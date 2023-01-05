﻿Samsun Bafra Belediyesi geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Samsun Bafra Belediyesi, bünyesinde elektrik tesisat ustası olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Elektrik tesisatı üzerine en az kalfalık veya üstü belgeye sahip olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Erkek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Vesikalık fotoğraf
Öğrenim belgesi
Adli sicil kaydı
Nüfus kayıt örneği
Sağlık raporu
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.