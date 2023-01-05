﻿Samsun Bafra Belediyesi geçici 1 işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Samsun Bafra Belediyesi, bünyesinde elektrik tesisat ustası olarak istihdam etmek üzere geçici 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 9 Ocak 2023 olarak açıklandı.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Elektrik tesisatı üzerine en az kalfalık veya üstü belgeye sahip olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Erkek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı fotokopisi

Vesikalık fotoğraf

Öğrenim belgesi

Adli sicil kaydı

Nüfus kayıt örneği

Sağlık raporu