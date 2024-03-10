Samsun uçuşa geçti Ankaragücü dağıldı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Samsun uçuşa geçti Ankaragücü dağıldı
Süper Lig'de kalma mücadelesi veren iki takımın mücadelesinde Samsunspor, Ankaragücü'nü 2-1 yendi.

Süper Lig’in 29. haftasında, Markus Gisdol yönetimindeki Samsunspor ile Emre Belözoğlu’nun antrenörlüğünü yaptığı Ankaragücü karşılaştı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşen mücadeleyi ev sahibi takım 2-1’lik skorla kazandı.

Karşılaşmanın 12. dakikasında Carlo Holse’nin golüyle Samsunspor öne geçti.

Ankaragücü, bu gole 14. dakikada Alim Öztürk’ün kendi kalesine attığı golle yanıt verdi.

Samsunspor, 83. dakikada Olivier Ntcham’ın golüyle maçı 2-1 kazanarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig’de arzu ettiği sonuçları elde edemeyen Ankaragücü’nün galibiyet özlemi, Samsunspor karşılaşmasıyla devam etti. Başkent temsilcisi, ligdeki son 7 maçında galibiyete ulaşamadı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 36 puana yükseldi. Ankaragücü, 30 puanda kaldı.

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