Samsun'da 9 aylık hamile kadın kocası ve arkadaşlarıyla polis evini soydu

Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde, Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bir polis memurunun evinden silah ve yaklaşık 200 bin lira değerinde ziynet eşyası çalındı.

Olayının ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, meslektaşlarının evini soyan hırsız ya da hırsızları yakalamak için hemen harete geçti.

Hamile hırsızlar serbest kaldı

Yapılan çalışmaları sonucunda hırsızlık olayını, evlerden hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan 9 aylık hamile Sultan K. (19), dini nikahlı eşi Bilal E.Ö., yine hırsızlık suçundan kaydı bulunan Raziye Y. (34) ve akrabası Samet K.'nin gerçekleştirdiği belirlendi.

Sultan K., Bilal E.Ö. ve Samet K. Samsun'da, Raziye Y. ise Kırıkkale'de yakalanarak gözaltına alındı. Hamile olan Sultan K. ve diğer şüpheliler, polisteki sorgularının ardından Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Raziye Y.'nin 4 aylık bebeğiyle adliyeye gelmesi dikkat çekti.

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