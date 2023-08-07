Samsun'da Akıntıya kapılan 4 arkadaştan 1’i kurtarılamadı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde akşam saatlerinde serinlemek için denize giren 4 arkadaş akıntıya kapıldı.

KAYNAK: DHA
Samsun'da Akıntıya kapılan 4 arkadaştan 1’i kurtarılamadı

DHA'nın haberine göre; 3 kişi kendi çabalarıyla karaya çıkarken, Enes Kerem Altuntaş (20) hayatını kaybetti. Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Arama çalışmalarına helikopter de katıldı

İddiaya göre, Enes Kerem Altuntaş, Cemre Keleş (20), Utku Ünyeli (19) ve Emir Özbay (21), bu akşam saat 18.00 sıralarında serinlemek için denize girdi. 4 arkadaş yüzerken, akıntıya kapıldı. Keleş, Ünyeli ve Özbay, kendi imkanlarıyla yüzerek karaya çıkarken, Enes Kerem Altuntaş ise suda kayboldu. Altuntaş’ın arkadaşlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Helikopterin de havadan destek verdiği arama çalışmalarında yaklaşık 3 saat sonra Altuntaş’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı

Altuntaş’ın cansız bedeni Çarşamba Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Altuntaş’ın ailesi ve arkadaşları ise büyük üzüntü yaşadı.

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