Samsun'da aynı yerde 2’inci kaza: 6 yaralı

Samsun'da aynı yerde 2’inci kaza

Tekke mevkisinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, Ankara'dan Samsun yönüne giden 8 otomobilin karıştığı kaza sonucu 6 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri ile çok sayıda çekici sevk edildi. Yaralılar, Samsun ve yakın ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı. Kaza yapan araçlar yoldan çekildi ve bölgede trafik kontrollü olarak sağlanıyor.

Sabah saatlerinde aynı bölgede yağış nedeniyle kayan iki tır, bir yolcu otobüsü, otomobiller ve bir polis aracının karıştığı trafik kazasında 3 kişi ölmüş, 2'si ağır olmak üzere 10 kişi yaralanmıştı.

Samsun-Ankara kara yolunda sağanak faciası: 3 ölü, 2’si ağır 10 yaralı