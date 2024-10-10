Samsun'da başıboş köpek kazaya sebep oldu! 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da başıboş köpek kazaya sebep oldu! 1 yaralı

Samsun'da, aniden yola çıkan başıboş bir köpeğe çarpan otomobilin yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında, araç sürücüsü genç bir kadın yaralandı.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi, Samsun-Ankara karayolunun 15. kilometresindeki Gürgendağ mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ceyda Sinem Sarı'nın kullandığı 55 AOA 763 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarptı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada, otomobilin çarptığı köpek telef olurken, sürücü Ceyda Sinem Sarı yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Samsun'da başıboş köpek kazaya sebep oldu! 1 yaralı

Samsun'da başıboş köpek kazaya sebep oldu! 1 yaralı

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