Samsun'da başıboş köpek kazaya sebep oldu! 1 yaralı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi, Samsun-Ankara karayolunun 15. kilometresindeki Gürgendağ mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ceyda Sinem Sarı'nın kullandığı 55 AOA 763 plakalı otomobil, aniden önüne çıkan başıboş köpeğe çarptı ve direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak dere yatağına yuvarlandı. Kazada, otomobilin çarptığı köpek telef olurken, sürücü Ceyda Sinem Sarı yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.