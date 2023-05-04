Samsun'da bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'da bıçaklı kavgaya ile ilgili gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı. Salıverilen 3 şahıs aile iki aile arası tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile gözaltına alınmıştı.