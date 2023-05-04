Samsun'da bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'da bıçaklı kavgaya ile ilgili gözaltına alınan şahıslar serbest bırakıldı. Salıverilen 3 şahıs aile iki aile arası tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile gözaltına alınmıştı.

Samsun'da bıçaklı kavgaya karışan 3 zanlı serbest bırakıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde bıçaklı kavga ile ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli serbest bırakıldı.

İshaklı Mahallesi Molla Osman Sokak'ta bıçaklı kavgaya karışan A.E, F.G. ile İ.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

İKİ AİLENİN TARIŞMASINDA BICAKLANDILAR

Zanlılardan İ.A. ifadesinin ardından jandarmadan salıverildi. Adliyeye sevk edilen A.E ve F.G. hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bafra'da dün aralarında husumet bulunan iki aile üyeleri arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle A.E, F.G. ile İ.A. bıçakla yaralanmıştı. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.E, F.G. ve İ.A, tedavilerinin ardından jandarma tarafından gözaltına alınmıştı.

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