Samsun'da binanın çatısı kara yoluna uçtu. Yol trafiğe kapandı

Ali Yazan / Ordu - Yeniçağ

Samsun'un Terme ilçesi Çamlık Caddesi'nde şiddetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısı kara yoluna savruldu. Terme ilçesi Samsun – Ordu karayolu geçici bir süreliğine trafiğe kapandı.

Samsun'da binanın çatısı kara yoluna uçtu ve elektrik tellerini kopardı. Yol trafiğe kapandı.

TERME'DE RÜZGARDAN BİNANIN ÇATISI UÇTU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından turuncu kodla şiddetli rüzgar uyarısı verilen Samsun'un Terme ilçesinde bir binanın çatısı uçtu.

TRAFİĞİN KAPANMASINA NEDEN OLDU

Terme Çamlık Caddesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle Samsun Ordu kara yoluna savrulan çatı bir süre trafiğin kapanmasına neden oldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.