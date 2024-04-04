Samsun'da binlerce araca milyonlarca liralık ceza yağdı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 2024 yılı içerisinde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, drift-makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik özel denetim ve uygulamalar düzenledi.

Denetimler kapsamında 2 bin 666 araç sürücüsüne 6 milyon 428 bin 751 TL idari para cezası kesildi. 344 araç trafikten men edilirken, 26 araç sürücüsünün de sürücü belgelerine el konuldu.

Trafik güvenliği konusundaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.