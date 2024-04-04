Samsun'da binlerce araca milyonlarca liralık ceza yağdı

Kaynak: İHA
Samsun'da binlerce araca milyonlarca liralık ceza yağdı
Samsun'da 2024 yıl içinde yapılan denetimler kapsamında 2 bin 666 araca 6 milyon 428 bin 751 lira ceza yazıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce 2024 yılı içerisinde çakar lamba kullanan, plakalarını kapatan, drift-makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren, abart egzoz ve yüksek sesle müzik dinleyerek çevreyi rahatsız eden araçlara yönelik özel denetim ve uygulamalar düzenledi.

aw176973-01.jpg Denetimler kapsamında 2 bin 666 araç sürücüsüne 6 milyon 428 bin 751 TL idari para cezası kesildi. 344 araç trafikten men edilirken, 26 araç sürücüsünün de sürücü belgelerine el konuldu.

aw176973-03.jpgTrafik güvenliği konusundaki denetimlerin kararlılıkla devam edeceği belirtildi.

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