Samsun'da bir şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde devriye gezerken şüphelendikleri B.D.'yi durdurdu. Çelişkili beyanda bulunduğu ifade edilen şüphelinin üst aramasında; 8 adet Osmanlı sikkesi, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet madalyon, 1 adet değerli taşlı yüzük, 5 adet USB bellek ve 6 bin 560 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D. isimli şahıs hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.