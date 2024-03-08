Samsun'da bir şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı

Kaynak: İHA
Samsun'da bir şahsın üzerinden tarihi eserler çıktı
Samsun’da şüpheli bir şahsın üst aramasında Osmanlı dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi.

Asarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde devriye gezerken şüphelendikleri B.D.'yi durdurdu. Çelişkili beyanda bulunduğu ifade edilen şüphelinin üst aramasında; 8 adet Osmanlı sikkesi, Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 adet madalyon, 1 adet değerli taşlı yüzük, 5 adet USB bellek ve 6 bin 560 TL ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.D. isimli şahıs hakkında, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'ndan adli işlem başlatıldı. Ele geçirilen tarihi eserler ise Samsun Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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