Samsun'da çocuk müstehcenliği operasyonu

Kaynak: İHA
Samsun'da çocuk müstehcenliği operasyonu
Samsun'da siber polisince sanal alemde çocukların kullanıldığı cinsel içerikli videoların satışı yapanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, edinilen bilgilere göre sanal alemde çocukların kullanıldığı cinsel içerikli videoların satışını yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

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Siber polisi, Atakum ve Canik ilçelerinde önceden tespit edilen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyon kapsamında Ş.O. (59), M.K. (32), E.O. (36) ve H.S. (43) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sona eren 4 kişi bugün Samsun Adliyesine gönderildi. Nöbetçi mahkemedeki ifadelerinden sonra şüphelilerden Ş.O., E.O. ve H.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheli M.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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