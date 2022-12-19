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El frenini çekmeyi unuttu. Traktörü ölümüne sebep oldu

Samsun'da, el frenini çekmeyi unuttuğu park ettiği traktörün hareket edip üzerinden geçtiği yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 08:14
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Samsun'da eEl frenini çekmeyi unutan adam traktörünün altında kaldı

El frenini çekmeyi unuttu. Traktörü ölümüne sebep oldu
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İHA

Kaza, Ladik ilçesinin Küçükkızoğlu Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Necip Yolcu (68) 55 H 1291 plakalı traktörünü evinin önüne park ederek, çalışır halde bıraktığı traktörün el frenini çekmeyi unutup altına takoz koymak istedi. Aniden hareket eden traktör, Yolcu'nun üzerinden geçerek park halindeki otomobile çarpıp durdu. Kazada ağır yaralanan 5 çocuk babası Necip Yolcu ambulansla Ladik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastanede tedavi altına alınan Necip Yolcu yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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