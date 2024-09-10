Samsun'da ele geçirildi! Tost makinasından çıktı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde jandarma, bir ihbar üzerine durdurduğu otomobilde dikkat çekici bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Araçta, tost makinesinin içine gizlenmiş olarak 2 kilogram toz esrar, 140 gram kubar esrar, 50 gram kenevir tohumu, 10 sentetik hap, 2 esrar izmariti, 1 hassas terazi ve 1 esrar öğütücüsü bulundu. Bu operasyon sonucunda sürücü H.G. gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve 19 Mayıs İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, H.G.'nin il dışından uyuşturucu getireceği bilgisini alarak bu başarılı operasyonu gerçekleştirdi.