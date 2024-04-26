Samsun'da fidan dağıtımı

Samsun Havza Belediyesi tarafından Kevser Camisi önünde vatandaşlara çeşitli meyvelerin fidanları dağıtıldı. Bu meyveler dut badem kayısı ceviz ve şeftali olarak dağıtıldı. Belediye Başkanı Murat İkiz fidan dağıtımının ardından açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında amaçlarının yeşil bir ilçe olduğu, vatandaşlardan istediklerinin ise bu fidanların dikimi olduklarını açıkladı.

Belediye başkanı vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımlarının devam edeceğini belirten ikiz, geçen hafta dağıtılan fidanlar ile beraber toplam dağıttıkları fidan sayılarının 3 bine ulaştığını açıkladı. Başkan İkiz ayrıca Havza Belediyesi olarak parklarda peyzaj çalışmalarına başlayacaklarını söyledi.