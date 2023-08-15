Samsun'da fındık bahçesinde 1 ölü

Samsun'da bir kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

KAYNAK: İHA
Samsun'da fındık bahçesinde 1 ölü

Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Kapıkaya Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinden bahçesinin kenarındaki odunları kaldırmak için çıkan 60 yaşındaki Hasan Bayraklı, akşam saatlerinde eve dönmeyince yakınları aramaya çıktı.

Yaşlı adam gece yarısı fındık bahçesinde yüzüstü hareketsiz olarak yerde yatarken bulundu. Olay jandarmaya ve sağlık ekiplerine haber verildi. Yapılan kontrollerde Hasan Bayraklı'nın ölmüş olduğu tespit edildi.

Bayraklı'nın cansız bedeni otopsi için Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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