Samsun'da hastanenin acil servisini sel suyu bastı

Samsun'da özel bir hastanenin acil servisini sel suyu basıp doldururken, mahsur kalan temizlik görevlisi kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da hastanenin acil servisini sel suyu bastı

Samsun'un İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi'nde bulunan Özel Atasam Hastanesi'nde, hayatı durma noktasına getiren sel baskını sırasında cadde ve yollardan taşan sel suları hastanenin acil servisini doldurdu.

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Sel sularının kapladığı acil servis kullanılmaz hale gelirken, 1 temizlik personeli de içeride mahsur kaldı.

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Personel ekipler tarafından kurtarılırken hastanede büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Hastane bahçesindeki bir ambulansla ile otomobil sel suyu içinde kaldı.

Hastanede su boşaltma çalışması başlatıldı.

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