Samsun’da husumetlisini silahla vurarak öldürdü

Samsun’un Çarşamba ilçesi Çınarlık Mahallesi havalimanı yolu üzerinde meydana gelen olayda, alacak meselesi sebebiyle husumetli olan, 2 çocuk babası müteahhit Aydın K. ile ilçede giyim mağazası sahibi Beytul Köksal arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Aydın K., otomobilindeki ruhsatlı silahını çıkarıp Köksal’a 6 el ateş etti.

Kurşunların hedefi olan Köksal kanlar içinde yerde kaldı. A.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Köksal’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Aydın K., Samsun-Ordu kara yolu üzerindeki uygulama noktasında polis ekiplerine yakalandı. Aydın K., olay yeri jandarma bölgesi olduğu için jandarma ekiplerine teslim edildi.