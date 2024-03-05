Samsun'da kaçan aracın çarptığı polis memuru şehit oldu

Samsun’un İlkadım ilçesi Toybelen mevkiinde karıştığı kazanın ardından Amasya istikametine doğru kaçan otomobil, kendisini durdurmak isteyen polis memuru Orhan Mutlu’ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile polis otosunun ön camına savrulan ve sonrasında da kaldırıma düşen Mutlu, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Şehidin ön camına çarptığı polis aracının içerisinde bulunan polis memuru A.S.V. de yaralandı.

Yaralı polis memuru sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Şehit polis memuru Orhan Mutlu’nun cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan polis memuruna çarparak şehit eden ve olay yerinden kaçan aracın sürücüsü Özgür B. ile yanındaki şüpheli Havza Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan iki zanlının jandarmadaki işlemleri devam ediyor.