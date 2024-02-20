Samsun’da kokain operasyonu

Elde edilen bilgiye göre; Çarşamba Uyuşturucu ve Uyarıcı Suçlar Soruşturma Bürosu liderliğinde Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ve Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından Çarşamba ilçesi Orta Mahalle'de bulunan bir evde arama yapıldı. Yapılan arama sonucu E.Y. ve H.T. isimli kişilerden; 204,48 gram kokain, 34,75 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yapılan operasyonun ardından 2 kişi gözaltına alındı.

Çarşamba’da yapılan operasyonda bulunan kokainin değerinin 500 bin Türk lirası olduğu öğrenildi. Bu miktar Çarşamba ilçesinde ele geçirilen en yüksek kokain miktarı oldu. Operasyonda dikkat çeken bir detay da ele geçirilen malzemeler arasında bulunan hassas terazinin köpek mamasının içine saklanması oldu.