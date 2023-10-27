Samsun'da narkotik uygulaması: 29 gözaltı

Samsun'da polis tarafından düzenlenen narkotik uygulamasında uyuşturucu maddelerle birlikte 29 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Samsun'da narkotik uygulaması: 29 gözaltı

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe emniyet müdürlükleri ve asayiş şube ekiplerinin de desteğiyle narkotik uygulaması düzenledi.

Yapılan aramalarda 672,9 gram esrar, 72,59 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 103 adet sentetik ecza, 17,86 gram metamfetamin, 5,72 gram skunk, 1 adet esrarlı sigara, 4 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 2 adet hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili 29 kişi gözaltına alındı.

Ayrıca, yapılan çalışmalarda haklarında uyuşturucu suçundan 1 yıl 8 ay ile 2 yıl 6 ay arasında çeşitli hapis cezası bulunan 6 kişi yakalandı.

aw062361-02.jpg

aw062361-03.jpg

aw062361-04.jpg

aw062361-05.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın... Siyaset
Ahmet Zeki Üçok'tan, Bakan Tunç'a çok sert 'Can Atalay' tepkisi: Seni Bakan yapanın...
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı Yaşam
Oğluyla tartışırken fren yerine gaza bastı ortalık karıştı