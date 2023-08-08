Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı

Samsun’un Havza ilçesinde, buğday saplarını patoza atan bir kadın, makinenin içine düşerek hayatını kaybetti.

KAYNAK: AA
Samsun’da patoza düşen kadın kurtarılamadı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; kadının, İstanbul’dan babasına yardıma geldiği öğrenildi.

Patozdan çıkarıldı ama kurtarılamadı

Kaza, Çelikalan Mahallesi’nde meydana geldi. Züleyha Gün (42), babasının evinin önündeki samanlıkta yer alan buğday saplarını patoza atarken dengesini kaybetti. Patozun içine düşen Gün, makinenin çalışmasını durduran yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Gün’ün öldüğü belirlendi. Kadının cesedi, Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İstanbul’dan gelmişti

Gün’ün, hasat ve harman işlerinde babasına yardımcı olmak için iki çocuğuyla birlikte İstanbul’dan Havza’ya geldiği öğrenildi. Gün’ün yakınları, kaza haberini alınca büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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