Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı

Samsun'da pompalı tüfekli saldırı düzenleyerek bir kişiyi ağır yaralayan genç çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da pompalı tüfekle bir kişiyi ağır yaralayan genç tutuklandı

Olay, İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi Fatih Rüştü Zorlu Caddesi üzerinde 2 gün önce saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında kimliği belirsiz bir kişinin pompalı tüfekle ateş etmesi sonucu B.G. (21) göğsünden ve bacaklarından yaralandı.

Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan B.G. ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen şahıs elinde pompalı tüfekle olay yerinden yaya olarak kaçtı. İkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri yatıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda, silahlı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.Ö.Y.'yi (28) olayda kullandığı pompalı tüfekle birlikte Çatalarmut Mahallesi'nde dün akşam yakalayarak gözaltına aldı.

M.Ö.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.Ö.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. (İHA)

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