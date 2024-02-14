Samsun'da PUBG intiharı. 12 yaşındaki çocuk intihar etti

Samsun'da ailesinin şiddet içeren mobil bir oyun olan PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde bulunan tabancayla kendisini başından vurarak intihar etti.