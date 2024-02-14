Samsun'da PUBG intiharı. 12 yaşındaki çocuk intihar etti

Kaynak: İHA
Samsun'da PUBG intiharı. 12 yaşındaki çocuk intihar etti
Samsun'da ailesinin şiddet içeren mobil bir oyun olan PUBG adlı oyunu oynamasına izin vermediği iddia edilen 12 yaşındaki çocuk, evlerinde bulunan tabancayla kendisini başından vurarak intihar etti.

Ağızları açık bırakan intihar olayı Samsun’da yaşandı. Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'nde dün akşam saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda iddiaya göre, 12 yaşındaki E.C., şiddet içeren PUBG adlı oyunu oynamasına ailesi izin vermeyince evlerinde yatak odasına geçip tabancayla kendini intihar girişiminde bulundu.

Silah sesi üzerine yatak odasına koşan ailesi çocuklarını kanlar içinde buldu. Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, ilk müdahalesinin ardından Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

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Çocuğun yolda ambulansta kalbi durunca sağlık ekipleri çocuğu en yakın Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Burada müdahalenin ardından duran kalbi çalıştırılan çocuk, doktor gözetiminde OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

Yaralı, yoğun bakım servisinde tedavi altında alınırken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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