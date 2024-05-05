Samsun'da sahte para operasyonu

Kaynak: İHA
Samsun'da sahte para operasyonu
Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde sahte para operasyonu yapıldı. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir akaryakıt istasyonunda ve bir yemek kuryesine sahte para verildiği tespiti üzerine harekete geçti.

Ekiplerin yürüttüğü operasyon sonucunda İlkadım ve Atakum ilçelerinde yakalanan A.G. ve S.M. isimli şahısların üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, aynı seri numarasına sahip 21 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatılırken, sahte paralara el konuldu. Emniyet birimleri, sahte para ile ilgili operasyonları yakından takip ederek kamu güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

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