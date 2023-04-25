Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Samsun'un İlkadım ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir genç ağır yaralandı.

Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Selahattin S. (21), vücudunun 3 yerinden vurularak ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Selahattin S. ameliyata alındı.

aw877792-02.jpgGencin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Berkay E. (26) kısa sürede olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

Öne Çıkanlar
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Son Haberler
KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı Yaşam
KADES ihbarına gelen polise baltayla saldırdı
Patronuna kızan kadından ilginç protesto: İşin içine at karıştı Dünya
Patronuna kızan kadından ilginç protesto: İşin içine at karıştı
AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü Ekonomi
AKP'de birbirini tutmayan enflasyon açıklamaları. Nebati'nin selefi Erdoğan ile ters düştü
Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı Magazin
Salma Hayek'in bikinili pozları sosyal medyayı yıktı geçti. 10 dakikada 1.6 milyon beğeni aldı
Ev sahibi kiracısının evini bastı ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler ilk değil son da olmayacak gibi Güncel
Ev sahibi kiracısının evini bastı ortalığı birbirine kattı. Bu görüntüler ilk değil son da olmayacak gibi
Ümraniyespor VAR kayıtlarını talep etti Spor
Ümraniyespor VAR kayıtlarını talep etti