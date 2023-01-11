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Akşamcıların kahrolduğu kaza. Yüzlerce bira kazada 'mundar' olmuştu

Samsun’da geçen ay meydana gelen TIR’ın dorsesindeki yüzlerce biranın yola saçılarak ziyan olduğu kazanın görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 11:35
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Samsun’da TIR’daki yüzlerce biranın yola saçıldığı kazanın görüntüleri sosyal medyanın diline düştü. Akşamcıların kahrolduğu kaza

Akşamcıların kahrolduğu kaza. Yüzlerce bira kazada 'mundar' olmuştu
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Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde geçen ay meydana gelen kazada Arif A., yönetimindeki TIR, Çakallı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan kasalarca içki yola savruldu.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.

Samsun-Ankara kara yolunun yeniden açılması ve yolu temizlemek için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Sosyal medyada paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.

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