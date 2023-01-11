Akşamcıların kahrolduğu kaza. Yüzlerce bira kazada 'mundar' olmuştu

Sosyal medyada birbirinden ilginç videolar paylaşılmaya devam ediyor.
Samsun'un Kavak ilçesinde geçen ay meydana gelen kazada Arif A., yönetimindeki TIR, Çakallı mevkiinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle dorsede bulunan kasalarca içki yola savruldu.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri yolu trafiğe kapattı.
Samsun-Ankara kara yolunun yeniden açılması ve yolu temizlemek için itfaiye ekipleri çalışma yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Sosyal medyada paylaşılan video, kısa süre içerisinde çok sayıda yorum ve izlenme aldı.
İLGİLİ HABERLER
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.