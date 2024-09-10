Samsun'da toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da toprak kayması! Göçük altında kalanlar var

Samsun'da toprak kayması meydana geldi. Toprak altında kalanlar var.

Olay, Samsun’un Bafra ilçesinin kırsal mahalle olan Evrenuşağı Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Mustafa Sabri Bayraktar ve Mustafa Aydın bahçede kullanmak amacıyla su çıkarmak için kuyu açmaya başladılar.

Bu sırada toprak çökmesi sonucu Mustafa Sabri Bayrak ve Mustafa Aydın toprak altında kaldılar. Olay, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine Jandarma, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri ile ambulans sevk edildi. Toprak altında kalan 2 kişiyi çıkarma çalışması devam ediyor.

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