Samsun’da trafik kazası

Kaynak: İHA
Samsun’da trafik kazası
Samsun’da meydana gelen trafik kazasında 1'i polis 6 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Salıpazarı ilçesi Tepealtı Mahallesi Çarşamba Salıpazarı karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Neslihan Ezgi Çelebi idaresindeki 55 VB 808 plakalı hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalı yanına uçtu.

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Kazada, araç sürücüsü Neslihan Ezgi Çelebi ile aynı araçta bulunan polis memuru Enver Çelebi, Bilgihan Ece Karaca, Meral Çelebi, Elif Ece Çelebi ve Nurcan Çelebi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Polis memuru Enver Çelebi ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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