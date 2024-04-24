Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı

Kaynak: DHA
Samsun’da uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Samsun’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli kişilerin adreslerine bu sabah saat 06.00 sularında operasyon düzenledi.

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10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyon sonrası yapılan aramalarda yorganların arasına ve çantaların içine gizlenmiş, 477,33 gram eroin, 402,40 gram metamfetamin, 402 sentetik hap, 25,99 gram sentetik kannabionid, 12,55 gram esrar, 1 esrarlı sigara, 1 hassas terazi, 15 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 229 bin 300 lira, 3 tüfek, 59 tüfek kartuşu ve 111 tabanca mermisi ele geçirildi. Yaşanan olay sonrası 10 kişi gözaltına alındı.

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