Samsun’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Samsun'da narkotik polisi tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirdikleri takip ve çalışma sonucu D.K. ve U.K.'yi gözaltına aldı.

Polis ekiplerindeki sorguları tamamlanan 2 şahıs bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren D.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, U.K. ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.