Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Pazar Mahallesi'nde 5 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 109 adet sentetik ecza, 18,86 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet extacy hap, 0,42 gram esrar maddesi, 32 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.