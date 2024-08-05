Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu uyuşturucu malzemeler ele geçirilirken, yakalanan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi ve Pazar Mahallesi'nde 5 şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde arama gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, 109 adet sentetik ecza, 18,86 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 6 adet extacy hap, 0,42 gram esrar maddesi, 32 adet fişek, 1 adet hassas terazi ve 1 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

aw261448-02.jpg

aw261448-03.jpg

aw261448-01.jpg

Son Haberler
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi Yaşam
Samsun’da bir genç boğulma tehlikesi geçirdi
Isparta'da uyuşturucu operasyonu Yerel Haberler
Isparta'da uyuşturucu operasyonu
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı Gündem
Gittiği mekanda boş yer olmamasına sinirlenen savcı işletme sahipleri ve çalışanlarını gözaltına aldırdı
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi Ekonomi
AVEC Rent a Car (Replease) üçüncü kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirdi
Kabine toplantısı başladı Gündem
Kabine toplantısı başladı
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun Gündem
Flaş.. Flaş.. Bahçeli: Kudüs Paktı oluşturulsun
Çocukların oyunu samanları yaktı Gündem
Çocukların oyunu samanları yaktı