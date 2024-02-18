Samsun'da uyuşturucu uygulamasında 25 şahıs yakalandı

Kaynak: İHA
Samsun'da uyuşturucu uygulamasında 25 şahıs yakalandı
Samsun’da yapılan uyuşturucu uygulamasında 25 şahıs kıskıvrak yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu uygulaması kapsamında yapılan aramada, 219,80 gram metamfetamin, 190 sentetik ecza, 32 adet extacy, 0,72 gram skunk, 4 gram esrar tohumu, 1 adet hassas terazi, 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ve 7 bin 040 TL para ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan 11 yıl 3 ay, başkasına ait banka veya kredi kartını izinsiz kullanma suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün ve uyuşturucu madde kullanmak suçundan 2 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişinin de aralarında bulunduğu toplamda 25 şahıs yakalandı.

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