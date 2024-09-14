Samsun’da yangın: Plastik kasalar küle döndü

Samsun'un Havza ilçesinde boş arazide bulunan plastik kasalar, çıkan yangında küle döndüğü görüldü.

Yangın, Havza ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Piknik Sokak'ta gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, mahalle sakinleri temizlik amacıyla boş araziye yakın bir yerde çöp yaktı. Kuru otların alev alarak kasalara gitmesi neticesinde çok sayıda kasa yanarak kül oldu. Yangında, Yüksel Gümüş isimli şahsa ait olan çok sayıda plastik kasa ve bir transit minibüse ait tente kullanılmaz hale geldi. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek evlere sıçramadan söndürüldüğü görüldü.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.