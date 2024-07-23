Samsun'da yasa dışı bahis operasyonu

l Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde "7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında" kanun kapsamında çalışma başlattı.



İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydedilmesi ve teknik araçlarla izleme tedbir kararları da uygulanarak yapılan yaklaşık 1 yıl süren çalışma sonrası ekipler, güvene dayalı ve referans ile üyelik oluşturularak erişilebilen yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynatan 10 şüpheliyi tespit etti.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında özel harekat destekli operasyon düzenleyen ekipler, 10 farklı adrese yaptıkları eş zamanlı operasyonda H.K, F.E, Ş.B, A.K, S.Ç, Y.K, E.B, N.Ç. ile N.K'yi yakaladı.



Şüpheli şahısların ev, iş yeri, ikamet ve araçlarında yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, 23 fişek, 8307 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kartuşu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirdi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 400 lira, 650 avro ve 50 sterline el konuldu.



Soruşturma kapsamında 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.