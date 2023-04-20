Samsung Galaxy A24’ün teknik özellikleri belli oldu

Samsung'un bazı telefonları resmi web sitesinde yayınlandı. Bunlardan biri olan Galaxy A24’ün de teknik özellikleri ortaya çıktı.

Samsung Galaxy A24’ün teknik özellikleri belli oldu

2023'ün mart ayında tanıtılan Samsung'un yeni modeli Galaxy a24'ün tanıtımı sonrası diğer Samsung kullanıcıları yeni modelin teknik özelliklerden haberdar değildi.

Ancak Samsung dün web sitesini güncelledi ve Galaxy A24 modelinin de teknik özelliklerini bir bir listeledi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Samsung Galaxy A24, 6.5 inç boyutunda ve 1080 x 2340 (FHD+) çözünürlüğünde Super AMOLED bir ekrana sahip. 90 Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık ve 396 ppi sunan bu ekran, ön gövdenin yüzde 82.4’ünü kaplıyor.

Cihaz, MediaTek tarafından üretilen Helio G99 işlemcisinden güç alıyor. Bu yılın başlarında tanıtılan, yani henüz yeni sayılan bu işlemci; iki adet 2.2 GHz hızında Cortex-A76, altı adet 2.0 GHz hızında Cortex-A55 çekirdeklerinden oluşuyor.

3 ARKA KAMERASI VAR

Akıllı telefonun arka kasasında üç tane kamera bulunuyor. Bunlar sırasıyla OIS teknoloji ile desteklenen 50 Megapiksel ana kamera, 5 Megapiksel ultra geniş açılı ikincil kamera ve 2 Megapiksel makro lens şeklinde.

İŞTE SAMSUNG GALAXY A24 TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

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